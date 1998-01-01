الاحصاء: انخفاض الصادرات بنسبة 17% خلال شهر كانون ثاني الماضي

رام الله / سما /

أعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن الصادرات خلال شهر كانون ثاني 2019انخفضت بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، كما سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 82.7 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء في بيان له حول الإعلان عن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون ثاني، إنخفاض الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون ثاني 2019 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني من عام 2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 29% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 9.7 مليون دولار.

قيمة الواردات السلعية

وارتفعت الواردات خلال شهر كانون ثاني من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 502.7 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون ثاني 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2019. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 10% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2018، حيث بلغ العجز 420 مليون دولار.