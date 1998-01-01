الاحتلال الاسرائيلي يغلق المعابر البرية وبحر غزة

غزة /سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، إغلاق المعابر البرية مع قطاع غزة وإغلاق البحر بشكل كامل أمام الصيادين الفلسطينيين في غزة، وذلك تحسبا للتصعيد، عقب إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مركز البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضابط كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري بيت حنون "إيرز" ومعبر كرم أبو سالم "كرم شالوم"، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر. وأوضح أنه تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق القذيفة الصاروخية صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه مركز البلاد.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع لغزة، رائد فتوح، إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم من اليوم وحتى أشعار آخر، وذلك بحجة الرد على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية في وقت لاحق إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" المخصص لتنقل الأفراد إضافة لإغلاق البحر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوت صافرات الإنذار في مركز البلاد، حيث أفيد بسقوط قذيفة صاروخية على منزل في منطقة الشارون، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، بينما أصيب العديد بالهلع.