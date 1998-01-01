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طقس فلسطين : أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة

الإثنين 25 مارس 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة


القدس المحتلة/ سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تترافق بالبرد خلال ساعات النهار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. غائم جزئي وماطر

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة ظهراً، وليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة ونشطة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. 

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