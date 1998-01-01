  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور ..صاروخ من عزة يضرب منطقة وسط اسرائيل واصابة 7 اسرائيليين بجراح ودمار كبير

الإثنين 25 مارس 2019 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..صاروخ من عزة يضرب منطقة وسط اسرائيل واصابة 7 اسرائيليين بجراح ودمار كبير


القدس المحتلة/سما/

اصيب سبعة اسرائيليين بجروح جراء سقوط صاوخ انطلق من قطاع غزة واصاب منزلا وسط اسرائيل صباح اليوم.

وأكد جيش الاحتلال انه وفي أعقاب تقرير عن إنذار في منطقة شارون، تم التعرف على صاروخ واحد من قطاع غزة اصاب منزلا  بشكل مباشر في منطقة هشارون ونجم عنه اصابة سبعة وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة.

وأفاد شخود عيان بأن الشرطة تلقت بلاغا صباح اليوم بسقوط قذيفة صاروخية على منزل في "موشاف مشميرت" في الشارون، قرب مدينة الطيرة، حيث اندلعت النيران في المكان.

وأضاف الشهود أن 5 مصابين في المكان، سيدة في الستينات من عمرها أصيب بجراح متوسطة، بالإضافة إلى 4 إصابات طفيفة.

وقالت الشرطة  إن قرابة الساعة الخامسة وعشرين دقيقة صباحا، سمعت انفجارات سبقها إطلاق صافرات الإنذار.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن، قوله: "لقد تم إبلاغ نتنياهو بحادث سقوط القذيفة الصاروخية، وهو يجري مشاورات مع رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية".

وأعلن رئيس المجلس الإقليمي "ليف هشارون"، عمير ريطوف، عن انتظام الدراسة، قائلا: "هناك عدة جرحى جراء سقوط القذيفة، تم تبليغينا بحيثيات الحدث من قبل الأجهزة الأمنية والتعليم سينتظم كالمعتاد".

وأنتقد رئيس حزب "كاحول-لافات"، بيني غانتش تعامل نتنياهو مع التوتر على جبهة قطاع غزة قائلا: "لقد فقد نتنياهو الأمن، وأصبح مواطنو إسرائيل يعانون من صفارة إنذار أخرى وضربة مباشرة في منزل، وهذه المرة في منطقة الشارون".

وأضاف: " الحديث يدور عن إفلاس أمني، فحماس حولت إسرائيل إلى رهينة وهذا واقع غير مسبوق ولا يمكن تصوره، لذا يجب على نتنياهو العودة للبلاد للتعامل مع التصعيد الخطير".

914247101000100980652no
9142478888099980809no

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

بقيم 300 شيكل لكل اسرة.. الإعلان عن موعد مشروع القسائم الشرائية بغزة

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينت: لهذا السبب قتل بنيا سارئيل واختُطف هدار جولدين في حرب عام 2014

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري :أسرى فلسطينيون يطعنون اثنين من السجانين في معتقل النقب

ارباك

قصف نقاط للمقاومة واستهداف سيارة اسعاف شمال القطاع بالتزامن مع بدء الارباك الليلي

تحقيق مولر: لا دليل حول تآمر حملة ترامب مع روسيا في الانتخابات الامريكية

الحرب

غالنت: الحرب في غزة هي الملاذ الاخير

رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتهما إلى القدس