الجهاد الاسلامي : جرائم الاحتلال ضد الاسرى ستقلب الاوضاع رأسا على عقب

غزة /سما/

قالت قيادة حركة الجهاد الإسلامي انها تتابع تطورات الهجمة المستعرة من قبل قوات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال في سجن النقب.

وقالت الحركة في بيان لها ان ما يجري عدوان خطير يتحمل مسؤوليته المباشرة الإرهابي المتطرف "جلعاد أردان" ومعه حكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية وجيشه المجرم. لقد اجتمعوا جميعا على قمع الأسرى والتنكيل بهم.

واكدت "وقوفنا إلى جانب الأسرى وندعم خطواتهم النضالية المشروعة في وجه مصلحة السجون، فالأسرى لجأوا إلى خيار المواجهة بعد أن تقاعست المؤسسات الدولية والحقوقية عن واجباتها لحمايتهم والدفاع عنهم في وجه الانتهاكات البشعة التي يتعرضون لها".

ودعت لاستمرار حملات الدعم والإسناد للأسرى على كل المستويات لا سيما الشعبية والإعلامية وندعو جماهير شعبنا لتنظيم المسيرات والفعاليات نصرة للأسرى الأبطال وتأييداً لنضالهم المشروع.

واكدت أن جرائم الاحتلال بحقهم ستقلب الأوضاع رأساً على عقب، فشعبنا لن يترك الأسرى وحدهم، وسيرى الاحتلال المجرم نتائج انتهاكاته وعدوانه غضباً يلاحق جنوده ومستوطنيه.