  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحقيق مولر: لا دليل حول تآمر حملة ترامب مع روسيا في الانتخابات الامريكية

الأحد 24 مارس 2019 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق مولر: لا دليل حول تآمر حملة ترامب مع روسيا في الانتخابات الامريكية


واشنطن/وكالات/

خلص النائب العام الأميركي والمحقق الخاص، روبرت مولر، في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى الاستنتاج بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية، وموسكو، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016.

وقال وزير العدل، وليام بار، في رسالة سلمها إلى الكونغرس وتم نشرها إن "التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص، لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".

وتضمنت رسالة وزير العدل الأميركي إلى الكونغرس ملخصًا للنتائج التي وردت في تقرير مولر، أعد لكي يتم عرضه على قيادات الكونغرس، ووسائل الإعلام، مساؤ الأحد.

يذكر أن مولر كان قد انتهى من تحقيقه يوم الجمعة الماضي، بعد نحو عامين من التحقيق، وسلم التقرير إلى وزير العدل.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

بقيم 300 شيكل لكل اسرة.. الإعلان عن موعد مشروع القسائم الشرائية بغزة

ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينت: لهذا السبب قتل بنيا سارئيل واختُطف هدار جولدين في حرب عام 2014

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري :أسرى فلسطينيون يطعنون اثنين من السجانين في معتقل النقب

ارباك

قصف نقاط للمقاومة واستهداف سيارة اسعاف شمال القطاع بالتزامن مع بدء الارباك الليلي

الحرب

غالنت: الحرب في غزة هي الملاذ الاخير

رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتهما إلى القدس

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان