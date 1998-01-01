تحقيق مولر: لا دليل حول تآمر حملة ترامب مع روسيا في الانتخابات الامريكية

واشنطن/وكالات/

خلص النائب العام الأميركي والمحقق الخاص، روبرت مولر، في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى الاستنتاج بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية، وموسكو، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016.

وقال وزير العدل، وليام بار، في رسالة سلمها إلى الكونغرس وتم نشرها إن "التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص، لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".

وتضمنت رسالة وزير العدل الأميركي إلى الكونغرس ملخصًا للنتائج التي وردت في تقرير مولر، أعد لكي يتم عرضه على قيادات الكونغرس، ووسائل الإعلام، مساؤ الأحد.

يذكر أن مولر كان قد انتهى من تحقيقه يوم الجمعة الماضي، بعد نحو عامين من التحقيق، وسلم التقرير إلى وزير العدل.