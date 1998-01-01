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طائرات روسية تنقل جنودا الى فنزويلا لدعم نظام الرئيس "مادورو"

الأحد 24 مارس 2019 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات روسية تنقل جنودا الى فنزويلا لدعم نظام الرئيس "مادورو"


كاراكاس/ وكالات/

هبطت طائرتا نقل روسيتان في مطار العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وعلى متنهما مجموعة من العسكريين الروس ، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد.

ونقلت صحف أمريكية لاتينية عن الصحفي الفنزويلي، خافيير مايوركا، قوله إن 99 عسكريا روسيا، على رأسهم جنرال رفيع المستوى، وصلوا إلى كاراكاس على متن طائرتي نقل "آن-124" و"إل-62" لدعم نظام الرئيس "مادورو".

وذكر مايوركا، على حسابه في تويتر، أن الطائرتين نقلتا إلى العاصمة الفنزويلية 35 طنا من الشحنات، مضيفا أن العسكريين الروس استُقبلوا في المطار من قبل مسؤولين كبار في القوات المسلحة الفنزويلية وممثلي السفارة الروسية لدى كاراكاس، دون الكشف عن هدف الزيارة.وأشارت وكالة "إنترفاكس" إلى عدم ورود تأكيدات رسمية على صحة الخبر.

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