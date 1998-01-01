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طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة شبان شمال القطاع بالتزامن مع بدء الارباك الليلي

الأحد 24 مارس 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة شبان شمال القطاع بالتزامن مع بدء الارباك الليلي


غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وفقا لموقع 0404 العبري، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من مطلقي البالونات المفخخة شمال قطاع غزة.

و بدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الاحد، الى مخيمات العودة الخمس على حدود القطاع للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

كما اشعل الشبان الاطارات المطاطية بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك على طول الحدود مع قطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات الارباك شرق القطاع.

الى ذلك، قال موقع مفزاك لايف العبري، إن عشرات القنابل والعبوات ألقيت قبل قليل نحو قوات الجيش في بداية التظاهرات على طول حدود قطاع غزة، لا إصابات.

وبحسب  صحيفة يديعوت أحرونوت   العبرية، في هذا الوقت بدأت التظاهرات الليلية في عدة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة، ومن المتوقع سماع انفجارات في الغلاف خلال الأوقات القادمة.

وأضافت:أنه قبل بضع دقائق سمع صوت انفجار في إحدى مستوطنات المجلس الاقليمي شعر هنيغف، بعد الفحص تبين أن الانفجار ناجم عن بالونات مفخخة داخل المستوطنة

وقال موقع والا العبري، إنه في هذه اللحظات يسمع دوي انفجارات عديدة في غلاف غزة ناتجة عن التظاهرات على حدود القطاع

#طائرات الاحتلال #قصف #شمال القطاع #الارباك الليلي #حدود غزة

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