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اشتيه يعلن عن انتهاء مشاوراته مع الفصائل لتشكيل الحكومة و ينتظر قرارتها..

الأحد 24 مارس 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يعلن عن انتهاء مشاوراته مع الفصائل لتشكيل الحكومة و ينتظر قرارتها..


رام الله / سما /

أعلن محمد اشتيه رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، مساء اليوم الأحد، عن انتهائه من مشاورات تشكيل الحكومة مع فصائل منظمة التحرير، التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، ورافقتها لقاءات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات والمجالس البلدية ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

وقال اشتية: إن المشاورات أجريت في ظل بيئة إيجابية ومساندة للرؤية العامة للحكومة وبرنامج عملها، وأنه بانتظار ردود الفصائل الفلسطينية وقراراتها بخصوص المشاركة بالحكومة أو عدمها.

وشملت المشاورات حزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحزب فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، والمبادرة الوطنية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية.

كما التقى رئيس الوزراء المكلّف محمد اشتية، في اجتماعين منفصلين، المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في مكتبه برام الله.

وبحث اشتية معهما، دور مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في دعم الحكومة والشعب الفلسطيني لتحقيق غاياته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وبمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها الإجراءات الأميركية والإسرائيلية.

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