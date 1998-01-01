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ليبرمان يطالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد على حدود قطاع غزة

الأحد 24 مارس 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يطالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد على حدود قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

طالب أفيغدور ليبرمان وزير الحرب السابق، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الاحد، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر، بأن يعقد اجتماعاً طارئاً وعاجلاً للجنة لمناقشة التصعيد على حدود قطاع غزة.

وبحسب موقع "روتر" العبري، قال  ليبرمان، إن الأسابيع الأخيرة شهدت أحداث عنف كثيرة على حدود قطاع غزة الأمر الذي ينغص وينكد على حياة مستوطني الغلاف، بما في ذلك تفاقم ظاهرتي البالونات الحارقة والمتفجرة وفعاليات الإرباك الليلي التي تحولت إلى روتين يومي يعيش معاناته مستوطنو الغلاف.

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