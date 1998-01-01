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وقائي يلقي القبض على أحد المتهمين بسرقة مستشفى الأمل

الأحد 24 مارس 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقائي يلقي القبض على أحد المتهمين بسرقة مستشفى الأمل


جنين / سما /

ألقى جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين، اليوم الاحد، القبض على أحد المتهمين بسرقة مستشفى الأمل الخاص في المدينة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي في بيان، بأن الجهاز في محافظة جنين تمكن من الكشف عن جريمة سرقة تعرضت لها مؤخرا جمعية أصدقاء المريض (مستشفى الامل)، حيث تم سرقة مبلغ مالي كبير، بناء على معلومات دقيقة وخلال وقت قياسي القي القبض على السارق وتم ضبط المسروقات، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع القضية حسب الأصول القانونية المتبعة.

وثمن رئيس وأعضاءه جمعية أصدقاء المريض، دور الامن الوقائي في توفير الأمن المجتمعي المؤسساتي، من خلال سرعة التجاوب وسرعة القبض على السارق، ما يؤكد حرص المؤسسة الأمنية على أمن المواطنين ومؤسساتهم.

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