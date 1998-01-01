  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الآلاف يوقعون على المطالبة بمنح نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزلندا

الأحد 24 مارس 2019 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يوقعون على المطالبة بمنح نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزلندا


غزة / سما/

وقع الآلاف على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل للسلام، لرئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا آردرن، على ضوء تعاملها مع "مجزرة المسجدين" في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.

ووقع ما لا يقل عن 20 ألفا على العريضتين، المتاحتين على موقعي "تشانج.أورج" الأمريكي، و"أفاز.أورج" الفرنسي، حسبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا" الخاص.

وشارك اكثر من 16 ألف و600 شخص بالتوقيع على العريضة المتاحة على الموقع الأول، فيما حظيت العريضة الثانية بتوقيع نحو 3 آلاف شخص.

يشار أنه إذا تم ترشيح جاسيندا أردرن، لجائزة نوبل للسلام، فسيتعين عليها الانتظار حتى عام 2020، لإغلاق فترة الترشيحات المخصصة لجوائز 2019.

وعقب "مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 50 شخصا، اشتهرت آردرن، بمواقفها الإنسانية الداعمة للمسلمين، والرافضة لسيطرة أفكار اليمين المتطرف، فيما تعد حاسيندا آردرن البالغة من العمر 37 عاما، أصغر رئيسة حكومة في العالم.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب 50 آخرون.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: الشهر المقبل ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين وبالنهاية قد نضطر لعدم الدفع

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

بقيم 300 شيكل لكل اسرة.. الإعلان عن موعد مشروع القسائم الشرائية بغزة

صور.. اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال أثناء فعاليات الارباك الليلي شرق بيت حانون

الأخبار الرئيسية

رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتهما إلى القدس

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

كتائب "القسام" تجدد دعوتها لدعم المقاومة عبر "بتكوين"

معاريف تزعم : إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان