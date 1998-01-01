الآلاف يوقعون على المطالبة بمنح نوبل للسلام لرئيسة وزراء نيوزلندا

غزة / سما/

وقع الآلاف على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل للسلام، لرئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا آردرن، على ضوء تعاملها مع "مجزرة المسجدين" في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.

ووقع ما لا يقل عن 20 ألفا على العريضتين، المتاحتين على موقعي "تشانج.أورج" الأمريكي، و"أفاز.أورج" الفرنسي، حسبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا" الخاص.

وشارك اكثر من 16 ألف و600 شخص بالتوقيع على العريضة المتاحة على الموقع الأول، فيما حظيت العريضة الثانية بتوقيع نحو 3 آلاف شخص.

يشار أنه إذا تم ترشيح جاسيندا أردرن، لجائزة نوبل للسلام، فسيتعين عليها الانتظار حتى عام 2020، لإغلاق فترة الترشيحات المخصصة لجوائز 2019.

وعقب "مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 50 شخصا، اشتهرت آردرن، بمواقفها الإنسانية الداعمة للمسلمين، والرافضة لسيطرة أفكار اليمين المتطرف، فيما تعد حاسيندا آردرن البالغة من العمر 37 عاما، أصغر رئيسة حكومة في العالم.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب 50 آخرون.