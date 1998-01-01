بحضور نتنياهو.. مسؤول اسرائيلي يكشف: ترامب سيوقع غدا على قرار ضم الجولان لاسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشف القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، عن أن الرئيس الأمريكي سيوقع غدا، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار ضم مرتفعات الجولان الى السيادة الإسرائيلية. وتابع في تغريدة له على تويتر "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة هي الأقوى من أي وقت مضى".

ورحّب كاتس أيضا بقرار رئيسة الوزراء الرومانية بنقل سفارة بلادها الى القدس في كلمة لها خلال مؤتمر إيباك 2019، وكذلك رحب بقرار هندوراس بفتح ممثلية دبلوماسية لها في القدس الذي أعلن عنه أيضا في المؤتمر المنعقد حاليا في الولايات المتحدة.

وقبل 3 أيام، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، معلنا أنه "وبعد 52 عاما، حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، واصفا إياها بـ"المنطقة التي تتميّز بأهمية استراتيجية والأمنية حيوية لإسرائيل، ولاستقرار المنطقة".

وكان ترامب قد نشر هذه التغريدة خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الى إسرائيل، والتقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث جدد الأخير دعوته للولايات المتحدة باعتراف واشنطن بالسيادة على مرتفعات الجولان.

ومرتفعات الجولان، هي منطقة حيوية بالنسبة لإسرائيل، احتلتها من سوريا خلال حرب عام 1967، التي احتلت فيها أيضا القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وشبه جزيرة سيناء. واستعادت مصر سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام فيما بعد.