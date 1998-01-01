تفاصيل اجتماع المالكي مع سفير فلسطين لدى المجر

رام الله / سما /

اجتمع رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الاحد، مع سفير دولة فلسطين لدى المجر مانويل حساسيان، فور استدعائه إلى الوطن.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد استدعت السفير حساسيان عاجلا إلى المقر للتشاور بعد قرار الحكومة المجرية فتح مكتب تجاري لها في القدس بصفة دبلوماسية، حيث تلقى المالكي تقريرا مفصلا من السفير حساسيان عن العلاقات المجرية الفلسطينية والمستجدات الأخيرة.

وناقش الاجتماع كيفية الرد على هذه الخطوة التي تعتبر خرقا للمعاهدات الدولية وللوضع القائم في مدينة القدس، وتنكرا لموقف الاتحاد الأوروبي الملتزم بعدم أخذ أي خطوات يمكن أن تقوض فرص عملية السلام.

واتفق خلال الاجتماع على تحضير أجندة عمل فلسطينية لمواجهة هذه الخطوة بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة.

واكدت وزارة الخارجية والمغتربين على استيائها الشديد وإدانتها البالغة لمثل هذه الخطوات، وفتح أي مكاتب دبلوماسية في القدس.

ومن المقرر ان يبقى السفير حساسيان لفترة غير محددة في الوطن، وسيجتمع خلالها مع سيادة الرئيس محمود عباس.

يشار الى أن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد استدعت رئيس مكتب تمثيل هنغاريا لدى دولة فلسطين الأربعاء الماضي فور اعلان قرار هنغاريا بفتح مكتب التمثيل التجاري على المستوى الدبلوماسي، حيث تم التعبير عن الرفض الفلسطيني لهذه الخطوة التي تمس السيادة الفلسطينية، وتخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي من موضوع القدس. وطلبت الخارجية من ممثل هنغاريا نقل هذا الموقف الرافض والمستهجن للموقف الهنغاري، وأن دولة فلسطين ستتخذ ما يلزم من خطوات وفق القانون الدولي للدفاع عن حقوقها، مصالحها وسيادتها في القدس في مواجهة القرار الهنغاري او أي قرار شبيه آخر .