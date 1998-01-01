"يديعوت" تكشف: لهذا السبب الليلة الماضية كانت الأسوا على سكان غلاف غزة

غزة / سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الليلة الماضية كانت الأسوا على سكان غلاف غزة بسبب الانفجارات التي كانوا يسمعونها والتي لم تتوقف حتى ساعات متأخرة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هذه الليلة كانت بلا نوم في غلاف غزة، مشيرة الى أن سكان "كيرم شالوم" شهدوا أسوأ ليلة منذ بدء المظاهرات على السياج قبل عام.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه تم إلقاء العشرات من العبوات الناسفة والألعاب النارية أثناء المواجهات الليلية واستمرت الانفجارات طوال الليل، العديد من الطلاب لم يتمكنوا من النوم ولم يتوجهوا للمراكز التعليمية في الصباح.

ونقلت الصحيفة عن غادي ياركوني رئيس المجلس الاقليمي اشكول قوله: تحدثت مع كبار المسؤولين العسكريين في المنطقة حول الوضع الصعب في المستوطنة ، مضيفا: طالبت بالتدخل الفوري لايجاد حلول.