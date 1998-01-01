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رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتهما إلى القدس

الأحد 24 مارس 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتهما إلى القدس


بوخارست/ وكالات/

 أعلنت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دنشيلي، اليوم الأحد، نقل السفارة الرمانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ونقلت الوكالة الرومانية الرسمية عن دنشيلي قولها، أمام مؤتمر لجنة السياسة العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) بالولايات المتحدة، التي تزورها حاليا "بصفتي رئيس وزراء رومانيا، أعلن أننا سننقل السفارة الرومانية إلى القدس، عاصمة إسرائيل"​​​.

وتابعت دنشيلي، "لقد اتخذنا هذا القرار بعد عملية تقييم شاملة لعملية نقل السفارة إلى القدس. ويسرني أن أعلن ذلك لجمهور".

من ناحيته، أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "إيباك"، أن "بلاده ستفتتح سفارة لها في القدس بشكل فوري". وأجرت هندوراس مطلع العام الجاري محادثات مع إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة، وعقد جلسة محادثات أولى بهذا الخصوص في البرازيل، حيث تم الاتفاق على فتح سفارات للبلدين في تيجوسيجاليا والقدس.

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