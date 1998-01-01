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تنويه هام لطلبة الثانوية العامة بشأن مادتي الفيزياء والكيمياء

الأحد 24 مارس 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام لطلبة الثانوية العامة بشأن مادتي الفيزياء والكيمياء


غزة / سما /

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، إعفاء طلبة الثانوية العامة في فلسطين من تقديم الامتحان لبعض أجزاء من مادتي الفيزياء والكيمياء.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته، أنه تقرر تدريس منهاج مادة الكيمياء حتى بند (5-6) صفحة 155، وما تبقى من الأسئلة المرتبطة به هو للاطلاع فقط ولا يدخل في الامتحان.

وكذلك قررت تدريس منهاج مادة الفيزياء حتى بند (4-10) "الإشعاع النووي وتطبيقاته" صفحة 172، وما تبقى مع الأسئلة المرتبطة به هو للاطلاع فقط ولا يدخل في الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل يقتصر بهذا التعميم للعام الدراسي 2018-2019 فقط.



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#طلبة الثانوية #الفرع العلمي #الكيمياء #الفيزياء
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