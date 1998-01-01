مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله / سما /

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 176 آخرين بجروح، جراء 222 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 222 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين، وصفت إصابه منهم بالخطيرة و 17 بالمتوسطة، و 158 بالطفيفة .

وأضاف: أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11435 مركبة، وأنزلت عن الشارع 77 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4830 مخالفة مرورية، وحجزت 101 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 50 مركبة غير قانونية .