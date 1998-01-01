  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

الأحد 24 مارس 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي


رام الله / سما /

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 176 آخرين بجروح، جراء 222 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 222 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين، وصفت إصابه منهم بالخطيرة و 17 بالمتوسطة، و 158 بالطفيفة .

وأضاف: أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11435 مركبة، وأنزلت عن الشارع 77 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4830 مخالفة مرورية، وحجزت 101 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 50 مركبة غير قانونية .

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: الشهر المقبل ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين وبالنهاية قد نضطر لعدم الدفع

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

صور.. اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال أثناء فعاليات الارباك الليلي شرق بيت حانون

اسعار العملات مقابل الشيكل

وفاة أحد كبار مؤسسي جهاز الموساد الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتهما إلى القدس

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

كتائب "القسام" تجدد دعوتها لدعم المقاومة عبر "بتكوين"

معاريف تزعم : إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان