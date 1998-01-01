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"الصحّة" تغلق مخبزاً في الخليل

الأحد 24 مارس 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحّة" تغلق مخبزاً في الخليل


الخليل / سما /

 أوقفت وزارة الصحة، اليوم الاحد، مخبزاً عن العمل في مدينة الخليل، لمخالفته للشروط الصحية والبيئية الواجب اتباعها، وأتلفت نحو طن ونصف الطن من المواد الخام منتهية الصلاحية، كانت بداخله.

وأفادت الوزارة في بيانها، أنه تم إيقاف المخبز عن العمل لحين تصويب أوضاعه، حيث تم إحالة ملفّه لنيابة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأجرت طواقم صحة البيئة في مديرية صحة الخليل جولة تفقدية لعدد من المطاعم والمخابز والمحال التجارية للتأكد من شروط السلامة الغذائية والصحية فيها.

وتعمل وزارة الصحيّة بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.

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