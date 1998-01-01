الحرازين: العمل جارٍ على قدم وساق لإنجاح مليونية ٣٠ مارس

غزة / سما/



أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، تواصل العمل والاستعدادات لإنجاح مليونية الأرض والعودة، وفق خطة إجرائية كبيرة.

ومن المقرر انطلاق المليونية يوم السبت المقبل، في كافة مخيمات العودة بقطاع غزة، في الذكرى السنوية الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد، وبالتزامن مع دخول مسيرات العودة عامها الثاني.

وبين الحرازين - مسؤول لجنة التحشيد الجماهيري في الهيئة الوطنية العليا المسيرات العودة - في تصريح صحفي، أن العمل جارٍ على قدم وساق لمليونية حاشدة يخرج فيها الكل الوطني انتصاراً للقدس، والتحاماً بالمشهد مع أهلنا في أراضي ال٤٨، وتأكيداً على حقهم في العودة، ورفضاً للحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاماً.

ولفت إلى أن هذه المليونية ستكون استفتاء جماهيرياً على خيار المواجهة والاشتباك مع العدو الإسرائيلي، الذي سيغيظه المشهد.

ونوه الحرازين إلى أن رهاننا على جماهير شعبنا لم ينقطع أو يخب يوماً، وبهذه السواعد سنحرر الأرض، ونعود لقرانا ومدننا التي هُجرنا منها، ونكسر الحصار

