السيسي و الملك عبدالله يؤكدان تكثيف الجهود لدعم شعبنا الفلسطيني

القاهرة /سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لدعم شعبنا الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، وذلك استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة "السلام العربية".

وشددا خلال المباحثات التي عقدت في قصر الاتحادية في القاهرة، وسبقت انعقاد القمة الثلاثية بين العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، على العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن ومصر.

وأكد العاهل الأردني، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.