  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السيسي و الملك عبدالله يؤكدان تكثيف الجهود لدعم شعبنا الفلسطيني

الأحد 24 مارس 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي و الملك عبدالله يؤكدان تكثيف الجهود لدعم شعبنا الفلسطيني


القاهرة /سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على  ضرورة تكثيف الجهود لدعم شعبنا الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، وذلك استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة "السلام العربية".

وشددا خلال المباحثات التي عقدت في قصر الاتحادية في القاهرة، وسبقت انعقاد القمة الثلاثية بين العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، على العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن ومصر.

وأكد العاهل الأردني،  ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: الشهر المقبل ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين وبالنهاية قد نضطر لعدم الدفع

صور.. اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

محدث: اصابات- استهداف اسرائيلي متجدد شرق البريج

استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال أثناء فعاليات الارباك الليلي شرق بيت حانون

فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

كتائب "القسام" تجدد دعوتها لدعم المقاومة عبر "بتكوين"

معاريف تزعم : إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة