جودة البيئة تستنكر الاعتداء على طواقمها في بلدة اذنا

الخليل / سما /

استنكرت سلطة جودة البيئة، الاعتداء على مفتشي سلطة جودة البيئة وموظفي الصحة من بلدية اذنا والشرطة البيئية والسيارات الحكومية، أثناء عملهم الميداني قرب جدار الضم والتوسع الاستيطاني في البلدة جنوب غرب الخليل.

وأكدت جودة البيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاعتداء على طواقم العمل، يتطلب مواجهة من كافة فئات المجتمع المحلي لمواجهة ظاهرة حرق الخردة والاسلائك والنفايات الالكترونية المدمرة على صحة الانسان والبيئة، مشيرة إلى أن ما حدث سابقة خطيرة وخارجة عن تقاليد واخلاق وقيم أهلنا في بلدة اذنا وشعبنا.

وناشدت كافة والمؤسسات ذات العلاقة للتعاون والعمل لمكافحة ظاهرة الحرق وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مشددة على أن الشرطة تتابع حادث الاعتداء مع الجهات ذات العلاقة.

وشددت سلطة جودة البيئة، على أنها ستعمل مع الشرطة البيئة وكافة الشركاء للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه بتهريب المواد الخطرة الى أراضي دولة فلسطين وتعريض حياة مواطنينا وبيئتنا الفلسطينية لخطر الامراض والتلوث البيئي بكافة اشكاله.