تعرفي علي أسرار التغلب علي الملل في الحياة الزوجية

وكالات / سما /

نحن نرغب في تكوين علاقة سعيدة في الزواج ، فيصبح لدينا سقف توقعات عالي للغاية، وفجأة يتحطم هذا السقف عند مواجهة المشاكل الزوجية ومعرفة صفات الزوجين الحقيقية وهنا يدب الملل في الحياة الزوجية ، وهنا أوضح د/ خليل الزيود استشاري تربوي وأسري لبرنامج "دنيا يادنيا" أن الملل في الحياة الزوجية شئ طبيعي لا بد وأن يمر به كل إنسان ولا ننسي أن هذه العلاقات تبني بشكل غير واعي وغير دقيق ولكن بوابات الملل أربع منافذ يدب منهم الملل لحياة الزوجية وهم :

- انتظار المدح من شريك الحياة :

فكل شخص يحب المدح فالزوجة عندما تقوم بعمل طعام جيد تنتظر المدح ، إذا قامت بأمور رائعة لزوجها تنتظر المدح والزوج إذا بذل مجهود في شئ من أجل أسرته ينتظر المدح ، وبروز النقاط الإيجابية يشعر الشخص بالسعادة ، ويجب أن يكون أمام الأولاد .

- الروتين اليومي: الحياة بعد الزواج تأخذ شكل الروتين.

- الإرهاق المادي.

- تراكم وترحيل المشاكل والخلافات بين الزوجين .



معتقدات خاطئة في الزواج :



-استمرارية الزواج لا تعني النجاح ولكن يجب الحفاظ علي زواج العمر .



- تراكم الخلافات الأسرية وترحيل حلها ، من أكثر النقاط التي لا تحل بالترحيل .



- الزواج المبكر يؤدي إلي علاقة غير ناجحة وبالتالي زواج غير ناجح .



- المناقشة والمصارحة والمكاشفة في كل وقت وكل حين ،



- بداية الزواج يسيطرا لإعجاب المصحوب بالانبهار وذلك لأننا نعاني من عطش عاطفي وتصحر عاطفي.



نصائح لكسر حالة الملل في الحياة الزوجية:



- لا يكونوا ظل بعض، واحترام المساحة الشخصية وخلق شخصية خاصة بكل من المرأة والرجل.



- مناقشة الهموم بدون إلحاح .



- التصالح مع الملل علي أنه جزء طبيعي من الحياة ويمر بها كل البشر.



- عدم تخزين المصطلحات وقت الزعل وغض الطرف عنها .