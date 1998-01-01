زيدان لم يستسلم أمام برشلونة في الليجا

وكالات / سما /

تعتقد الصحافة المدريدية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يستسلم أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وتولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد خلال مباراة سيلتا فيجو الأخيرة ، والتي انتهت بفوز فريقه ، ليصل إلى النقطة 54 قبل 10 جولات على نهاية الموسم ، وبفارق 12 نقاط عن المتصدر برشلونة ، ونقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني.

وتقول صحيفة “ماركا” الإسبانية أن زيدان يريد جمع 30 نقطة كاملة في المباريات العشر المتبقية ، كي يزيد الضغط على برشلونة ، ليصل أيضاً إلى النقطة رقم 33 في أول موسم من فترته الثانية مع ريال مدريد.

ونوهت الصحيفة إلى الانجاز الذي حققه المدرب الفرنسي في النصف الأول من موسمه الأول مع ريال مدريد 2015-2016 ، عندما جمع عدداً كبيراً من النقاط بتحقيقه الفوز في أخر 12 مباراة ، ليصعب مهمة التتويج بلقب الليجا على البارسا.

ومن المتوقع أن يضع زيدان لقب الدوري هدفاً له في الموسم القادم بعد نجاح بالثلاثية في دوري أبطال أوروبا.