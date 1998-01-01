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"التربية" و"اللجنة الوطنية للعلوم" تنظمان تدريبا حول تدريس ذوي الإعاقة

الأحد 24 مارس 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، يوم الاحد، وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة، ورشة حول تدريس الطلبة ذوي الإعاقة؛ إذ استهدف التدريب معلمي ومعلمات غرف المصادر، في إطار برنامج المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" المقرر لدعم فلسطين.

وشارك في الورشة، مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش، ورئيس قسم برنامج التربية الخاصة د. رنا جابر، وعدد من أسرة الإدارة العامة، وأعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة، ومعلمي ومعلمات غرف المصادر.

وأكد الحواش أهمية هذه الورشة التي تُنمّي قدرات معلمي ومعلمات غرف المصادر ورفدهم بمهارات جديدة، معبراً عن فخره بهذه الشراكة الناجزة.

وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لدعم ذوي الإعاقة" ذوي الهمم"؛ من خلال دمجهم في النظام التعليمي، وزيادة عدد غرف المصادر وتعيين معلمين جدد فيها.

#التربية والتعليم

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