أنغام تدعم شيرين في خطوة مفاجئة.. هذا ما قالته‎

القاهرة / وكالات /

دخلت المطربة المصرية "أنغام" على خط أزمة زميلتها شيرين عبد الوهاب، التي أوقفت عن الغناء، ورفعت ضدها قضية "مسّ بالأمن القومي".

وغردت "أنغام" على حسابها عبر "تويتر": "شيرين بنت مصر، وبتحب مصر، ولا يمكن لأحد أن يشكك في مصريتها، وحبها لمصر".

وبحسب "أنغام"، فإن شيرين عبد الوهاب "لم تقصد الإساءه لبلدها"، مضيفة القول: "كفاية ضغط عليها، شوية رحمة".

وكانت شيرين انهارت بالبكاء على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية مع مواطنها الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر".



وأقرّت شيرين عبد الوهاب بـ"خطئها"، حين صرحت قبل أسابيع، بأن من ينتقد الأوضاع في مصر، يتم الزج به في السجن، وذلك خلال حفلة شاركت فيها في البحرين.