التوتر 4 علامات على التوتر النفسي المستمر

وكالات / سما /

حذرت اختصاصية علم الأعصاب والطب النفسي الألمانية كريستا روت-زاكنهايم من أن ‫التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق للإصابة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط ‫الدم والسكري واضطرابات أيض الدهون واضطرابات الهضم، بالإضافة إلى ‫الصداع وصعوبات النوم.

‫وأضافت الاختصاصية الألمانية أن أعراض التوتر ‫النفسي المستمر تتمثل في أربع علامات هي:

1- سرعة الاستثارة.

2- التفكير العميق ليلا.

3- فقدان ‫الدوافع.

4- إهمال الأسرة والأصدقاء والهوايات.

‫ولمواجهة التوتر النفسي المستمر تنصح روت-زاكنهايم بممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية بانتظام، حيث تساعد الحركة في محاربة هرمونات التوتر، ‫بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.

ومن التقنيات المفيدة أيضا "التاي تشي" (Tai chi)، وهي عبارة عن حركات ‫رشيقة مع أنماط التنفس العميق، والاسترخاء العضلي التدريجي (Progressive ‫Muscle Relaxation)، أي تعلم كيفية ضبط الشد في مجموعة محددة من العضلات بالجسم، وذلك بإحداث الشد متعمدا في مجموعة من العضلات، ثم تحرير هذا ‫الشد.