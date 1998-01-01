الإعلان عن انطلاق الحراك البحري الـ 26 الثلاثاء المقبل

غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة عن انطلاق الحراك البحري الـ 26 الثلاثاء المقبل، في أقرب نقطة للحدود الشمالية، في مخيم هربيا البحري شمال غرب مدينة غزة، قرب شواطئ عسقلان شمال القطاع.

ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأحد، جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في الحراك البحري الذي يحمل عنوان "الوفاء للشهيد عمر أبو ليلى".

وأكدت على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كخيار وطني لجماهير شعبنا الفلسطيني، للتأكيد على التمسك بثوابت شعبنا والحفاظ على المشروع الوطني إلى جانب كسر الحصار الكامل عن قطاع غزة.