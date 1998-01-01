أنغام بعد أزمة شيرين : "كفاية كده"

وكالات / سما /

واصلت المطربة المصرية أنغام دعمها الكامل لمواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أن اتهمت بالإساءة لمصر خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في البحرين، عندما قالت "أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".

وسارعت أنغام إلى إعلان تضامنها مع شيرين بعد صدور قرار من مجلس إدارة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر بإيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق، نتيجة لما صدر عنها من تصريحات.

ونشرت أنغام صورة للفنانة شيرين عبر حسابها على موقع "انستغرام" وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "شيرين بنت مصر ولم تقصد الإساءة ولا يمكن أن يشكك أحد في مصريتها وحبها لمصر وحبنا ليها. كفاية كده #شيرين_بنت#مصر وبتحب مصر وقلبي معاكي يا حبيبتي".

يأتي ذلك بعدما اعتذرت شيرين عن تصريحاتها خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، قالت فيها وهي تبكي: "والله العظيم أنا مظلومة وحسبي الله ونعم الوكيل.. وأناشد السيد رئيس جمهورية مصر العربية أبونا كلنا.. فيه مؤامرة ضدي وأنا أستنجد بيك.. مش معقولة يتشكك في وطنيتي.. وزوجي يجري عملية وكان هيموت بسبب إحساسه إني في خطر.. واللي يجيب سيرة بلدي أنا كفيلة أوقفه عند حده".

وكان محامٍ مصري قد قدم بلاغًا عاجلًا ضد شيرين يتهمها بما وصف بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.