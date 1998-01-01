أنا المطلقة.. تغريدة لكارول سماحة تثير الجدل

وكالات / سما /

"نعم...أنا المطلقة "، بهذه الكلمات المقتضبة، غردت الفنانة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، دون أن توضح ماذا تقصد بهذه الكلمات القليلة المقتبضة.

فيما بدأ متابعيها وجمهورها، التخمين والتساؤل عن ماذا تتحدث كارول، وبدأ البعض فى الترجيح، أنه عمل فنى جديد للفنانة اللبنانية، فيما دعمها البعض، باعتبارها تعلن انفصالها عبر تويتر.

وكانت كارول، غردت للتهنئة بعيد الأم، وشهر المرأة، وقالت :" فى عيد الأم، تحیة لكل امرأة متزوجة، مطلقة، أرملة ومعنّفة لصبرها على ما تحمّلته في حیاتها، كل عام وأنتن للحب عنوان".