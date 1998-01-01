"التنمية": الإعلان عن مشروع القسائم الشرائية خلال أيام

غزة / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، إن وزارته ستعلن خلال أيام عن عدد وآليات وكيفية الاستفادة من مشروع توزيع القسائم الشرائية المدعوم من دولة قطر لإغاثة سكان قطاع غزة.

وذكر إبراهيم في تصريح لوكالة "الرأي" اليوم الأحد، أن العمل جارِ فنياً لاختيار والأسماء المستفيدة من المشروع، ومحلات البيع التي ستصرف بها القسائم، إضافة للأصناف التي يمكن الاستفادة منها.

وبين أن عدد الأسر التي ستستفيد من هذا المشروع 120 ألف أسرة بواقع 300 شيقل لكل أسرة بمبلغ إجمالي 10 مليون دولار.

وكان السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لاعادة إعمار غزة محمد العمادي، أعلن أن اللجنة تجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع.