تعلمي 5 اسرار لاختيار مثالي لإكسسوارات يوم زفافك

وكالات / سما /

حلم كل عروس أن تكون في قمة اناقتها يوم زفافها ويكون لمكملات الموضة في هذه الليلة دور البطولة ، وقبل الاختيار في موديلات قطع الإكسسوارت التي يمكن للعروس الاستعانة بها يقدم خبير المجوهرات " فادي سليمان " مجموعة نصائح تصل بالعروس إلى الاختيار المثالي على الإطلاق وهي كالتالي :

1- الفتاة التي تختار موديل فستان الزفاف عاري الأكتاف أو بتصميم "الديكولتي" هي الأكثر حظ من غيرها حيث يكون ملائم لها ارتداء اغلب موديلات العقود التي ستلتف حول الرقبة، ويمكنها أيضا ارتداء صغير الحجم أو المتدلي

2- موديل الفستان المغلق من الأعلى ويكون على شكل اسطوانة حول الرقبة يكون الملائم لها ارتداء سلسال بتصميم مميز والاهتمام الأكبر يكون على إكسسوارات الأصابع والأذن

3- قطع الإكسسوارات الحديثة والغريبة هذا اليوم ليس وقتها على الإطلاق ، فدائما الموديلات الكلاسيكية والتقليدية تكون الأفضل ونجد الموضة تستسقى دائما من القديم جميع خطوطها الجديدة

4- هناك من تفضل ارتداء طقم كامل من الحلي سواء من اللون الفضي أو الذهبي ليزين الفستان ولا تحتاج الفتاة للتغير بينه وبين الشبكة

5- الفتيات اللاتي يعشقن ارتداء الموديلات البسيطة من الإكسسوارات يشعرن بثقة كبيرة عنم غيرهم فهم متأكدون أن البساطة سر التميز في الموضة وغيرها