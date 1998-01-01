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"القسام" تجدد دعوتها لدعم المقاومة عبر "بتكوين"

الأحد 24 مارس 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تجدد دعوتها لدعم المقاومة عبر "بتكوين"


غزة / سما /

جددت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد دعوتها، محبي المقاومة الفلسطينية كافة إلى دعمها ماليًا عبر عملة "البتكوين" الإلكترونية بآليات جديدة أكثر أمانًا.

وأظهر موقع القسام الإلكتروني عند فتحه واجهتان؛ الأولى تقود للموقع الرسمي، والأخرى لصفحة التبرع الخاصة بحملة "داعم المقاومة".

وأوردت ما نصه "لأن الأقصى جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وآية في كتاب ربنا ولأنها فلسطين قبلة الأحرار ومهوى الأفئدة وقضية الأمة العادلة ومحط أنظار أحرار العالم، بات لزامًا على كل حرٍ وغيورٍ أن يكون له سهم في الجهاد ونصرة المظلومين".

وذكرت أنه "بات بإمكان محبي المقاومة الآن أن يوصلوا دعمهم المالي بشكل مباشر للمقاومة بعملة البتكوين من خلال عنوان المحفظة الذي سيظهر بعد إدخال رمز التحقق الخاص بالصفحة التالية:

https://fund.alqassam.net .

وقالت القسام في تغريدة للناطق الرسمي باسمها "أبوعبيدة" على حسابه بتويتر في 29 يناير الماضي: "إن العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل".

واستدرك "لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

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