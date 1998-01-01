  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يحذر من تعرضه للاغتيال !

الأحد 24 مارس 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر من تعرضه للاغتيال !


القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكوى إلى النائب العام الإسرائيلي للتحريض ضده من قبل قادة الأحزاب اليسارية.

وفقًا لتقرير الصحفي يهودا شليزنجر كما نقلت القناة العبرية السابعة، كتب نتنياهو في الشكوى أن "القادة اليساريين البارزين مثل إيهود باراك وموشيه يعلون وإلداد يانيف وحتى بيني غانتس يشعلون خطاب الخيانة ويطلقون نار التحريض ضده".

ونوهت القناة إلى أن نتنياهو حذر في إطار شكواه من أن الاغتيال السياسي القادم "قاب قوسين أو أدنى".

وكان المرشح رقم 3 في قائمة كاحول ليفان موشيه يعالون قال إن قضية الغواصات يمكن أن تصل إلى نقطة خيانة نتنياهو".

واعتبر نتنياهو أكاذيب لابيد وغانتس ويعلون تجاوزاً للخطوط الحمراء، وأوعز إلى محاميه رفع دعوى تشهير ضد يعلون وضد رئيس حزب أزرق وأبيض بيني غانتس.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: الشهر المقبل ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين وبالنهاية قد نضطر لعدم الدفع

صور.. اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

محدث: اصابات- استهداف اسرائيلي متجدد شرق البريج

زعيم كوريا الشمالية يفصل مصوره الخاص.. لسبب غريب

فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

معاريف تزعم : إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

503825C

استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال أثناء فعاليات الارباك الليلي شرق بيت حانون