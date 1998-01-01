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الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

الأحد 24 مارس 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار


غزة / سما /

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد الأمني المصري سيصل تل أبيب اليوم وغدا في قطاع غزة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر في الفصائل الفلسطينية لقناة «الغد»، إن الوفد الأمني المصري سيصل تل أبيب اليوم وقطاع غزة غدا الاثنين لتثبيت وقف إطلاق النار”.

وتتوسط القاهرة والأمم المتحدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف التصعيد في قطاع غزة والتخفيف من معاناة السكان جراء الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ سنوات.

وتستعد الجماهير الفلسطينية في القطاع للخروج بمليوينة العودة في 30 آذار/مارس الجاري ذكرى يوم الأرض للتأكيد على حق العودة وللمطالبة برفع الحصار عن غزة.

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