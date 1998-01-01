  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

الأحد 24 مارس 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، عن نقطة الخلاف الحالية بين حماس والحكومة الإسرائيلية.

ونقلت القناة السابعة عن ليبرمان قوله "الفجوة بين مطالب حماس والحكومة الإسرائيلية هي في تاريخ الدفع، حيث تصر حماس على تحويل 30 مليون دولار إليها في بداية الشهر المقبل، حتى قبل الانتخابات، الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول الشرط وتحويل الأموال بعد الانتخابات".

وبحسب ليبرمان "بذل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهداً هائلاً لخنق أي تقارير إعلامية حول أعمال العنف في قطاع غزة، والتي لم نشهدها منذ بداية العام".

وتابع وزير الجيش السابق "دفع رسوم المؤامرة لحماس لن يحقق الأمن لسكان الجنوب ولا لسكان الوسط"، مستدركا "على العكس فإن تمويل المنظمة الإرهابية يقويّها ويقرب المواجهة التالية وفق شروط حماس"، حسب تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: الشهر المقبل ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين وبالنهاية قد نضطر لعدم الدفع

صور.. اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

محدث: اصابات- استهداف اسرائيلي متجدد شرق البريج

زعيم كوريا الشمالية يفصل مصوره الخاص.. لسبب غريب

فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

معاريف تزعم : إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

503825C

استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال أثناء فعاليات الارباك الليلي شرق بيت حانون