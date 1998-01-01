ليبرمان يكشف عن نقطة الخلاف الحاليّة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، عن نقطة الخلاف الحالية بين حماس والحكومة الإسرائيلية.

ونقلت القناة السابعة عن ليبرمان قوله "الفجوة بين مطالب حماس والحكومة الإسرائيلية هي في تاريخ الدفع، حيث تصر حماس على تحويل 30 مليون دولار إليها في بداية الشهر المقبل، حتى قبل الانتخابات، الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول الشرط وتحويل الأموال بعد الانتخابات".

وبحسب ليبرمان "بذل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهداً هائلاً لخنق أي تقارير إعلامية حول أعمال العنف في قطاع غزة، والتي لم نشهدها منذ بداية العام".

وتابع وزير الجيش السابق "دفع رسوم المؤامرة لحماس لن يحقق الأمن لسكان الجنوب ولا لسكان الوسط"، مستدركا "على العكس فإن تمويل المنظمة الإرهابية يقويّها ويقرب المواجهة التالية وفق شروط حماس"، حسب تعبيره.