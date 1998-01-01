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قصة زواج مؤثرة "تعلم الناس معنى الحب"

الأحد 24 مارس 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة زواج مؤثرة "تعلم الناس معنى الحب"


وكالات / سما /

قبل 30 عاما، وقع شاب وصبية من مدينة نيويورك في الحب، وبعد 25 عاما من الزواج، لا يزالان معا رغم أن كثيرين أخبروهما بأن ارتباطهما لن يكون ناجحا.

وكان كريس شارون (58 عامًا) المصاب بمتلازمة دوان قد التقى بفتاة أحلامه بولس ديفورج (54 عامًا) قبل ثلاثة عقود، علما أنها تعاني نفس المرض.

وقال كريس في حديث تلفزيوني: " عندما نظرت إلى عيني بولس لأول مرة رأيت فيهما حياتي ومستقبلي"، بحسب موقع "theepoch times" الأميركي.

وقالت سوزان شارون، شقيقة كريس: "قرر أخي وخطيبته الزواج بعد خمس أعوام من التعارف، وعندما شاهدنا إصرارهما على الارتباط، بدأنا نخطط لحفل زفافهما"، مشيرة إلى أنهما علّما الناس معنى الحب الحقيقي.

وفي العام الماضي أقام الزوجان حفلا لتجديد نذور العهد والوفاء، بعدما عاشا مع بعض أعواما طويلة من الإخلاص والحب والتعاون، ليكونا من جديد "قدوة للآخرين في كيفية الحب بدون شروط".

ورغم أن كريس كان في المستشفى يعالج من التهاب رئوي، غير أنهما أصرا على إقامة حفل تجديد النذور في موعده داخل المشفى.

وتعاني الزوجة أيضا من مشكلات صحية أيضًا، إذ انها تحتاج إلى عناية خاصة كونها مصابة بالخرف، ولكن كريس، المصاب بالنوع الأول من مرض السكري، يستطيع زيارتها في أي وقت.

وحاليا يرى أقارب الزوجين ومعارفها أن علاقتهما دليل على أن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية يمكن أن يعيشوا حياة سعيدة ومستقرة للغاية معًا.

وقال إرين سوبوفوسكي ، وهو محام، : "الزواج جزء من التجربة الإنسانية، وكل الناس لديهم رغبة في أن يمضوا حياتهم مع أشخاص يحبونهم".

#الحب #زواج

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