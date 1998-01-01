نتنياهو يلتقي ترامب غدا في واشنطن وهذا ما سيناقشانه..

القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب نتنياهو، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من القضايا خلال زيارة المقررة له إلى واشنطن غدا الاثنين.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن مكتب نتنياهو، أن من بين القضايا التي سيناقشها نتنياهو مع ترامب، قضية الجولان واعتراف الإدارة الأمريكية على أنها تابعه للسيادة الإسرائيلية.

وذكر مكتب نتنياهو، أن اللقاء سيناقش أيضًا، موضوع إيران وسبل كبح تواجدها العسكري في سوريا ودعمها المسلح لحزب الله.

"كما سيطلب نتنياهو من ترامب السماح للجاسوس بولارد بالعودة إلى إسرائيل، حيث إن بولارد ممنوع من الخروج من أمريكا حتى عام 2020"، وفق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية، أن ترامب سيعرض من جهته أمام نتنياهو خطة "صفقة القرن"، وسيطلعه على بنودها.

وأشارت القناة السابعة إلى أن نتنياهو سيلتقي مع ترامب غدًا الاثنين وسيلقي كلمة أمام الايباك يوم الثلاثاء.