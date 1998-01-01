اتحاد الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية يكشف عن حزمة من القرارات الهامة

غزة / سما/

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية حزمة من القرارات الهامة، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور نائب الرئيس والأعضاء، والتي تأتي بهدف تطوير اللعبة, والارتقاء في كافة جوانبها.

وأكد عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد اللعبة في المحافظات الجنوبية أن العمل جار على قدم وساق للتحضير لإنجاز الأجندة التي تم وضعها، إضافةً لترتيب كافة الأمور المتعلقة بمشاركة المنتخبات الخارجية، وذلك بالتوافق مع رئيس الاتحاد السيد حمزة راضي، والأخوة في المحافظات الشمالية.

وجاءت القرارات التي اعتمدها الاتحاد على النحو التالي:

1) اعتماد الدكتور وسام جاد الله مديراً فنياً للاتحاد في المحافظات الجنوبية، وذلك للإشراف على لجنة جميع المنتخبات بفئاته العمرية المختلفة، ومتابعة خطة الاتحاد الدورات الفنية المطلوبة من قبل اللجنة الأولمبية.

2) تعيين الكابتن حسن أبو عبيد مدرباً لمنتخب الشباب تحت (23) عام، والذي سيشارك في التصفيات الآسيوية، والتي ستقام في مملكة البحرين، وذلك خلال شهر (يونيو) المقبل.

3) تعيين الكابتن مصطفى أبو عيطة مدرباً لمنتخب الناشئين، وذلك للاستعداد للدورة التي ستقام في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر (أكتوبر) القادم.

4) اعتماد قرار بتوحيد كافة درجات فرق الجمعية العمومية، بحيث تقام بطولة الدوري العام بمشاركة (13) فريقاً.

5) اعتماد إقامة بطولة المربع الذهبي للفرق المتأهلة للدور نصف النهائي، وذلك عقب الانتهاء مباشرة من بطولة كأس الشهيد الطفل حسن شلبي الجارية.

6) إقامة بطولة "طوكيو" للكرة الشاطئية للشباب، وذلك في الـ(4) من شهر (إبريل) القادم، والتي ستقام على ملعب نادي بيت حانون الرياضي.

7) اعتماد إقامة بطولة الصاعقة الرمضانية للأندية الراغبة بالمشاركة، والتي ستقام على صالة الشهيد القائد سعد صايل غرب مدينة غزة.

8) إقامة بطولة الكرة الشاطئية (رجال)، وذلك في الـ(15) من شهر (يونيو) لجميع الأندية، والتي ستقام على ملعب نادي بيت حانون الرياضي.

9) اعتماد انطلاق بطولة الدوري العام في الأول من شهر (يوليو) القادم، وذلك بمشاركة (13) فريقاً يمثلون أندية الجمعية العمومية.

وأشار هنية إلى أنه تم التواصل مع رئيس الاتحاد لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتخبات والمشاركات الخارجية، خاصةً بطولة الشاطئية للرجال، والتي ستقام بشهر (يونيو) في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في سلطنة عمان، إضافةً للتحضير للمشاركة في بطولتي الشباب والناشئين في مملكتي البحرين والأردن، مؤكداً أن هناك توافق لتشكيل المنتخبات من المحافظات الشمالية والجنوبية.