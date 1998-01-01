العيسوية يهدر فرصة اعتلاء صدارة دوري الأولى والخضر أول المغادرين

رام الله / سما /

أهدر فريق العيسوية فرصة اعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، بعد خسارته، مساء السبت، خارج قواعده أمام الأرض أهلي قلقيلية، بهدف وحيد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب نابلس البلدي، في ختام الجولة الـ19 من الدوري.

وكانت الفرصة مواتية للعيسوية الصاعد حديثا لدوري الأولى، لخطف الصدارة للمرة الأولى من إسلامي قلقيلية الذي تلقى خسارة الجمعة أمام القوات الفلسطينية بهدف وحيد، لو حقق الفوز، ورغم الهزيمة بقي الفريق رابعا برصيد 32 نقطة، أما اهلي قلقيلية فدخل بقوة للمنافسة على بطاقة مؤهلة للمحترفين وأصبح بالترتيب السادس برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف.

وتتنافس 6 فرق مع بقاء 3 جولات على خطف بطاقتي الصعود لدوري المحترفين وهي اسلامي قلقيلية (34 نقطة) وطوباس (33 نقطة) والقوات (33 نقطة) والعيسوية (32 نقطة) والعبيدية (30 نقطة) وأهلي قلقيلية (29 نقطة) بينما تتصارع خمسة فرق لتجنب الهبوط وهي زبناء القدس(24 نقطة) وجنين(23 نقطة) والعربي بيت صفافا(23 نقطة) وهلال اريحا((20 نقطة) ودورا (19 نقطة) وعليه يفترض اجراء مباريات الفرق المتنافسة في القاع والقمة بنفس التوقيت حفاظا على مبدأ التكافؤ بكل الفرص.

شهدت الدقيقة 17 هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الأهلي احمد مساعد عندما سدد كرة قوية من خارج الصندوق استقرت في حلق المرمى ليحرم العيسوية من 3 نقاط ثمينة.

حكم اللقاء : رشاد الدعمه ساعده طارق اجبيهي , محمد الخطيب والرابع معاذ عوفة راقبه انيس سماعنة وقيم الحكام حسين طقاطق

وتأكد هبوط فريق شباب الخضر الى مصاف دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام دورا الباحث عن طوق النجاة، بخمسة اهداف لهدف، في لقاء أقيم بينهما على إستاد دورا الدولي. بهذه النتيجة رفع دورا رصيده الى 19 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير، اما الخضر فحافظ على مركزه في قاع اللائحة متجمدا رصيده عند 8 نقاط.

وسجل اهداف دورا مؤيد ارجيلات هدفين، ومحمد حراحشه، ومخلص عمرو، ونزار جبور، اما هدف الخضر الوحيد فأحرزه احمد صبيح.

وفي لقاء آخر مثير أقيم على ملعب اريحا البلدي، احتكم فريقا هلال اريحا ونادي جنين الى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبقي الهلال عاشرا رافعا رصيده الى 20 نقطة، اما جنين فجاء ثامنا برصيد 23 نقطة.