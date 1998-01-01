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صعود 4 أندية لدور الـ16 من كأس غزة

الأحد 24 مارس 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صعود 4 أندية لدور الـ16 من كأس غزة


غزة / سما /

صعدت أندية خدمات رفح واتحاد الشجاعية والأهلي وبيت لاهيا لدور الـ16 من كأس قطاع غزة, عقب فوزها على بيت حانون الرياضي وخدمات دير البلح واتحاد خانيونس وشباب الزيتون تواليا, ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتفوق خدمات رفح على بيت حانون الرياضي بصعوبة (6-5) بركلات الترجيح, عقب التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

أما اتحاد الشجاعية, فقد حقق فوزا مثيرا على خدمات دير البلح (3-2).

وسجل ثلاثية "المنطار" سالم وادي (30), وأحمد حرارة (39), وفرج جندية (54) من ركلة جزاء, بينما أحرز هدفي خدمات الدير عبد الرحمن صالح (89), ومحمد عبد اللطيف موسى (91).

وفي مباراة أخرى, حسم الأهلي مواجهته القوية مع اتحاد خانيونس لمصلحته (1-0).

ويدين الأهلي بانتصاره إلى بلال عساف الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (28).

كما فاز بيت لاهيا على شباب الزيتون (2-0).

وسجل هدفي "اللهاونة" مدحت السيد (43 و88).

#أندية #كأس غزة

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