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كوفاسيتش قد يعود إلى الدوري الإيطالي

الأحد 24 مارس 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوفاسيتش قد يعود إلى الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

قد يعود النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى أجواء الدوري الإيطالي من جديد فحسب الكثير من المصادر الصحفية الإيطالية فإن هناك منافسة بين انتر ميلان ويوفنتوس للتعاقد مع اللاعب الكرواتي.

ويقدم كوفاسيتش موسم جيد إلى حد ما مع نادي تشيلسي الإنجليزي حيث انتقل لهم قادماً من نادي ريال مدريد معاراً لمدة موسم مع أحقية الشراء بمبلغ 29 مليون يورو.

ولكن قرار ايقاف تشيلسي عن التعاقدات لفترتي انتقالات قد يقف عائلاً مع اللاعب الكرواتي صاحب ال24 عاماً والذي خاض هذا الموسم 40 مباراة دون تسجيل أي هدف.

وقد ترك كوفاسيتش نادي انتر ميلان الإيطالي في عام 2015 منتقلاً إلى نادي ريال مدريد ولكنه لم يتحصل على فرصة حقيقة لإثبات نفسه في النادي الملكي ليرحل إلى البلوز في محاولة إعادة اكتشاف نفسه.

وحسب موقع “البيانكونيري” المتخصص في نقل أخبار نادي يوفنتوس فإن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز رغب في ضم كوفاسيتش الصيف الماضي ولم ينجح في ذلك.

بجانب نادي يوفنتوس فإن نادي انتر ميلان يريد استعادة لاعبه السابق مرة أخرى حيث كان متألقاً في صفوف النيراتزوري في المواسم التي لعب فيها في أجواء الكالتشيو.

#كوفاسيتش #الدوري الإيطالي

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