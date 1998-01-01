مورينيو يحدد الموعد النهائي لعودته إلى التدريب

وكالات / سما /

حدد المدرب جوزيه مورينيو موعداً مخصصاً للعودة إلى التدريب بعد رفض أربعة عروض عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في وقتٍ سابق من هذا العام.

وتوقف المدرب البالغ من العمر 56 عاماً عن مهنة التدريب منذ أن فقد وظيفته في ملعب أولد ترافورد في كانون الأول / ديسمبر الماضي بسبب النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع شبكة “بي إن سبورت” : “أود أن أعود في حزيران / يونيو إلى نادٍ جديد وبدء موسم جديد ، أنا أعرف بالضبط ما لا أريده وأعرف أيضاً ما أريده”.

ورداً على سؤال حول اسم الفريق الذي سيتولى تدريبه في الموسم المقبل وأجاب : “الامر لا يتعلق حول اسم النادي الذي أريده بل بطبيعة العمل ، ولهذا رفضت أندية عديدة مؤخراً”.

وكان مورينيو مرتبطًا بالعودة إلى نادي ريال مدريد قبل إعادة تعيين زين الدين زيدان ، والذي سبق له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات على التوالي قبل استقالته.

واستبعد مورينيو التدريب على المستوى الدولي عندما سئل عما إذا كان سيدير ​​منتخب قبل كأس العالم 2022 وقال : “لا أعتقد ذلك ، فأنا أحب كرة القدم اليومية والعديد من المسابقات ، أريد البقاء في أندية كرة القدم”.