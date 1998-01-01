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جيرارد يتمنى تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 24 مارس 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيرارد يتمنى تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

أعرب ستيفين جيرارد عن سعادته الكبيرة بمنحه الفوز لفريق أساطيرليفربول بهدف في اللحظات الأخيرة أمام مدرج الكوب الشهير في مباراة الفريق الخيرية ضد أساطير ميلان اليوم السبت.

وأحرز جيرارد هدف الفوز قبل دقيقة واحدة على انتهاء المباراة من تسديدة أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى ميلان، وهو الهدف الذي منح أساطير ليفربول الفوز في المباراة التي حضرها ما يقرب من 50 ألف متفرج في ملعب آنفيلد.

وقال جيرارد في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للريدز: “دائماً ما أكون سعيداً بارتداء قميص الريدز والعودة لآنفيلد، خاصة عندما يكون ممتلئاً بالجماهير، إنه شعور رائع أن ألعب مع زملائي ضد ميلان مرة أخرى وأن أحرز هدف الفوز”.

وعن سباق الدوري الإنجليزي، قال جيرارد: “أؤكد لك أنني لازلت أشعر بالضغط إلى الآن، هذا الأمر لا يفارق تفكيري”.

واختتم بالقول: “مهمتي أن أقود رينجرز الآن، ولكنني أبقي عيني على آنفيلد طوال الوقت وأتمنى أن يستطيع الرفاق في ليفربول الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، فهذا سيجعلني أسعد إنسان في العالم”.

#ستيفين جيرارد #الدوري الإنجليزي

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