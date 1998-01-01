برشلونة يخشى غياب ميسي أمام اليونايتد!

وكالات / سما /

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة فنزويلا الودية، التي انتهت بفوز الأخير (1-3).

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت، فإن ميسي يعاني من بعض الآلام، ليتقرر غيابه عن المباراة المقبلة لمنتخب بلاده، بجانب وجود احتمالات لغيابه عن فريقه برشلونة الإسباني خلال مواجهته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على المغرب في ملعب "طنجة" في مباراة ودية، الثلاثاء المقبل، لكن "البرغوث" لن يكون ضمن بعثة "راقصي التانغو".

ويخشى برشلونة من أن تكون إصابة ميسي بالغة، وتبعده عن المواجهة المرتقبة ضد اليونايتد، يوم 10 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

يشار أن ميسي سجل ظهوره الأول مع الأرجنتين بعد غياب دام 265 يوما، بعدما فضّل الخلود للراحة من المشاركات الدولية عقب الإخفاق في مونديال 2018.