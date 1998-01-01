  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إنريكي : راموس لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم

الأحد 24 مارس 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنريكي : راموس لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم


وكالات / سما /

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي بمدافعه سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد بعدما ساعد لاروخا على الفوز مساء أمس أمام النرويج، مشيرًا إلى أن راموس يعتبر لاعبًا فريدًا من نوعه.

ونجحت إسبانيا في الفوز مساء أمس بشق الأنفس على النرويج بهدفين مقابل هدف بفضل هدف سيرجيو راموس من ركلة جزاء الذي نفذه على طريقة “بانينكا”، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إسبانيا قد تقدم بالنتيجة عبر مهاجمه رودريجو في الشوط الأول، ولكن عادت النرويج للتعادل عبر أقدام اللاعب جوشوا كينج.

وتحدث لويس إنريكي بعد المباراة حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “لقد نفذ سيرجيو راموس ركلة الجزاء بطريقة جيدة للغاية”.

وأضاف “راموس بالفعل يعتبر لاعبًا فريدًا من نوعه في تاريخ كرة القدم، علينا فقط أن نكون سعداء، ونقدر كل الإيجابيات التي تحيط بنا”.

وتابع “متأكد من قدرتنا على تطوير مستوانا بمساعدة اللاعبين الحاليين”.

الجدير بالذكر أن الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل مباشرةً لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة عام 2020 القادم.

#راموس

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: الشهر المقبل ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين وبالنهاية قد نضطر لعدم الدفع

صور.. اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

محدث: اصابات- استهداف اسرائيلي متجدد شرق البريج

زعيم كوريا الشمالية يفصل مصوره الخاص.. لسبب غريب

فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يصل تل أبيب اليوم وغدا في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

معاريف تزعم : إجراءات جديدة للرئيس عباس في غزة قد تشعل الحرب

نتنياهو يعترف بموافقته على بيع غواصة متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان

يديعوت : كوخافي وجه اوامر للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية كبرى في غزة

503825C

استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال أثناء فعاليات الارباك الليلي شرق بيت حانون