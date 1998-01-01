إنريكي : راموس لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم

وكالات / سما /

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي بمدافعه سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد بعدما ساعد لاروخا على الفوز مساء أمس أمام النرويج، مشيرًا إلى أن راموس يعتبر لاعبًا فريدًا من نوعه.

ونجحت إسبانيا في الفوز مساء أمس بشق الأنفس على النرويج بهدفين مقابل هدف بفضل هدف سيرجيو راموس من ركلة جزاء الذي نفذه على طريقة “بانينكا”، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إسبانيا قد تقدم بالنتيجة عبر مهاجمه رودريجو في الشوط الأول، ولكن عادت النرويج للتعادل عبر أقدام اللاعب جوشوا كينج.

وتحدث لويس إنريكي بعد المباراة حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “لقد نفذ سيرجيو راموس ركلة الجزاء بطريقة جيدة للغاية”.

وأضاف “راموس بالفعل يعتبر لاعبًا فريدًا من نوعه في تاريخ كرة القدم، علينا فقط أن نكون سعداء، ونقدر كل الإيجابيات التي تحيط بنا”.

وتابع “متأكد من قدرتنا على تطوير مستوانا بمساعدة اللاعبين الحاليين”.

الجدير بالذكر أن الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل مباشرةً لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة عام 2020 القادم.