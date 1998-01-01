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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من بيت لحم بينهم فتى وأسير محرر

الأحد 24 مارس 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين، بينهم فتى وأسير محرر، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر سامر بركات صلاح (35 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، وصدام أحمد الشيخ من قرية مراح رباح جنوبا، وعامر علي خضر ثوابته، واياد سامي طقاطقة، ورامي محمد شحادة، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضاف، أن تلك القوات اعتقلت من بيت جالا غربا،  الفتى عز الدين سمير القربي (17 عاما)، عقب دهم منزل ذويه.

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