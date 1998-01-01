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الأسيران رشدي وإبراهيم أبو مخ يدخلان عامهما الـ(34) في معتقلات الاحتلال

الأحد 24 مارس 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير اليوم الأحد إن الأسيرين رشدي حمدان أبو مخ وإبراهيم نايف أيو مخ من الأراضي المحتلة عام 1948م، قد دخلا عامهما الـ(34) في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وهما من ضمن (26) أسيراً تستمر سلطات الاحتلال باعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسيرين أبو مخ ومجموعة من رفاقهم رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات، وكان آخرها عام 2014 حيث تنكرت من الاتفاق الذي جرى ضمن مسار المفاوضات، وأبقت على اعتقال (30) أسيراً في حينه وهي ما عُرفت بالدفعة الرابعة.

يُشار إلى أن (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948م، هم من الأسرى القدامى.

#نادي الأسير

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