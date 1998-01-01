عشرات المستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

استأنف عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة "الهيكل المزعوم" مكان الأقصى.

من جهة ثانية، رفعت سلطات الاحتلال، مساء أمس، الاغلاق الذي فرضته على القدس والداخل منذ مساء الأربعاء الماضي، بسبب ما يسمى بـ"عيد البوريم/المساخر" العبري، وفيه حوّل الاحتلال القدس، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها، الى ما يشبه الثكنة العسكرية، بفعل الانتشار الواسع لعناصر وحداته الخاصة ودورياته الشرطية والعسكرية الراجلة والمحمولة والخيالة، فضلاً عن نصْب المتاريس والحواجز، وتوقيف المركبات، وتحرير مخالفات قهرية لأصحابها، في حين أدت مجموعات من المستوطنين صلوات تلمودية ورقصات أمام أبواب الأقصى المبارك.