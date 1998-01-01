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اشتيه يستعرض الإطار العام لبرنامج الحكومة المقبلة

الأحد 24 مارس 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يستعرض الإطار العام لبرنامج الحكومة المقبلة


رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية، يوم أمس السبت، وفودا من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، في لقاءات منفصلة ضمن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

وشارك في اللقاءات أعضاء اللجنة التنفيذية فيصل عرنكي، وأحمد المجدلاني، وواصل أبو يوسف، إضافة إلى الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم، وأعضاء من المكاتب السياسية، إلى جانب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد.

واستعرض اشتية الإطار العام لبرنامج الحكومة المقبلة، المتمثلة في تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكدت الفصائل على أهمية الشراكة الوطنية، وضرورة تبني سياسات حكومية تعزز الصمود الوطني الفلسطيني، وتكفل الحريات العامة والشخصية، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

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